Історичний прорив: сім українських тенісисток зіграють в основній сітці Australian Open

На турнірі виступить рекордна кількість українок

Поки вся Україна спала, на іншому кінці світу, у Мельбурні, одразу три наші тенісистки успішно подолали кваліфікаційний раунд відкритого чемпіонату Австралії. В основну сітку турніру прорвалися Дар’я Снігур, Даяна Ястремська та Юлія Стародубцева.

Як повідомляє "Телеграф", Снігур у фіналі кваліфікаційного раунду здолала австралійку Меддісон Інгліс (6:2, 5:7, 6:3), Ястремська впоралася з місцевою тенісисткою Майєю Джонт (6:2, 1:6, 6:4), а Стародубцева на тай-брейку вирвала перемогу у представниці Чехії Габріели Кнутсон (6:4, 1:6, 7:6 (10:4)). До речі, Юлія вперше у своїй кар’єрі зіграє в основному турнірі Australian Open.

А загалом у першому мейджорі року візьмуть участь сім українських тенісисток — і це рекордне представництво наших співвітчизниць за всю історію турніру. Раніше право зіграти напряму в основній сітці Australian Open отримали Еліна Світоліна, Ангеліна Калініна, Леся Цуренко та Марта Костюк.

Нагадаємо, що відкритий чемпіонат Австралії стартує 14 січня. Найуспішніше з українок у цьому турнірі виступала Світоліна, яка двічі діставалася чвертьфіналу — 2018-го та 2019 року.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Світоліна взяла з собою в поїздку до Австралії маленьку дочку Скай, яка ходить з мамою Мельбурном. Також ми повідомляли, що Світоліна за підсумками 2023 отримала нагороду "Повернення року" від Eurosport.