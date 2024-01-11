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"Майбутня зірочка": Світоліна зворушила шанувальників, з’явившись із крихітною дочкою на презентації (фото)

Автор
Андрій Танасюк Андрій Танасюк
Дата публікації
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Автор
14 січня українка стартує на Australian Open Новина оновлена 11 січня 2024, 17:11
14 січня українка стартує на Australian Open. Фото instagram.com/elisvitolina

Маленька Скай підтримуватиме маму на Australian Open

Українська тенісистка Еліна Світоліна готується до старту відкритого чемпіонату Австралії. А в перервах між тренуваннями ходить Мельбурном з маленькою донькою Скай.

11 січня Світоліна опублікувала у своєму акаунті в Instagram кілька фото з презентації ігрової форми, в якій вона виступатиме на Australian Open. На свiтлинах українка показує доньці, якій у жовтні виповнився лише рік, тенісні м’ячики та інші аксесуари для гри.

Cвітоліна долучає маленьку Скай до світу тенісу

На презентації дочка Світоліної з’явилася в одязі такого ж салатового кольору, як і ігрова форма мами. Ці фото зворушили шанувальників української тенісистки. "Майбутня зірочка", "Дві красуні", "Ви обидві прекрасні!" — такі коментарі залишили фоловери Світоліної.

На презентації Світоліна та її дочка з’явилися в одязі однакового кольору

Нагадаємо, що в липні 2021 року Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. У жовтні 2022 року вони стали батьками – на світ з’явилася дочка, яку назвали Скай. Зоряна пара та їх дитина проживають у Монако.

Такі коментарі залишають шанувальники Світоліної

Зазначимо, що вже 14 січня Світоліна стартує на відкритому чемпіонаті Австралії. Першою суперницею українки буде 18-річна місцева тенісистка Тейла Престон. У разі проходження цього нескладного бар’єру Світоліна в 1/32 фіналу зіграє з переможницею пари Кайла ДейВікторія Томова. Раніше у своїй кар’єрі українка двічі діставалася чвертьфіналу Australian Open (2018-го та 2019 року).

Раніше "Телеграф" писав, що Світоліна поступилася у фіналі турніру WTA в Окленді американці Коко Гауфф. Також ми повідомляли, що українська тенісистка отримала нагороду "Повернення року" від Eurosport.

Теги:
#Теніс #Еліна Світоліна #WTA #Гаель Монфіс