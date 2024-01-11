"Будущая звездочка": Свитолина растрогала поклонников, появившись с крохотной дочерью на презентации (фото)

Маленькая Скай будет поддерживать маму на Australian Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина готовится к старту открытого чемпионата Австралии. А в перерывах между тренировками прогуливается по Мельбурну с маленькой дочкой Скай.

11 января Свитолина опубликовала в своем аккаунте в Instagram несколько фото с презентации игровой формы, в которой она будет выступать на Australian Open. На снимках украинка показывает дочери, которой в октябре исполнился всего годик, теннисные мячики и другие аксессуары для игры.

Cвитолина приобщает маленькую Скай к миру тенниса

На презентации дочь Свитолиной появилась в одежде такого же салатового цвета, как и игровая форма мамы. Эти фото растрогали поклонников украинской теннисистки. "Будущая звездочка", "Две красотки", "Вы обе прекрасны!" — такие комментарии оставили подписчики Свитолиной.

На презентации Свитолина и ее дочь появились в одежде одинакового цвета

Напомним, что в июле 2021 года Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. В октябре 2022 года они стали родителями — на свет появилась дочь, которую назвали Скай. Звездная пара и их ребенок проживают в Монако.

Такие комментарии оставляют поклонники Свитолиной

Отметим, что уже 14 января Свитолина стартует на открытом чемпионате Австралии. Первой соперницей украинки будет 18-летняя местная теннисистка Тейла Престон. В случае прохождения этого несложного барьера Свитолина в 1/32 финала сыграет с победительницей пары Кайла Дэй – Виктория Томова. Ранее в своей карьере украинка дважды добиралась до четвертьфинала Australian Open (в 2018-м и 2019 году).

Ранее "Телеграф" писал, что Свитолина уступила в финале турнира WTA в Окленде американке Коко Гауфф. Также мы сообщали о том, что украинская теннисистка получила награду "Возвращение года" от Eurosport.