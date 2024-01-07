Світоліна дала бій чемпіонці US Open у фіналі турніру в Окленді (відео)

Українка не зуміла взяти 18-й титул у кар’єрі

У неділю, 7 січня, в Окленді (Нова Зеландія) відбувся фінал турніру WTA 250 між першою ракеткою України Еліною Світоліною (WTA 25) та американкою Коко Гауфф (WTA 3). До речі, у півфіналі найкраща українська тенісистка переграла китаянку Ван Сію (WTA 71).

Поєдинок, що проходив на харді, завершився вольовою перемогою американки з рахунком 6:7 (4:7), 6:3, 6:3. Про це повідомляє "Телеграф".

Еліна зіграла у 21-му фіналі на рівні WTA, на її рахунку 17 перемог, Гауфф, у свою чергу, виграла турнір в Окленді вдруге поспіль (7 титулів у кар’єрі, — Ред.). Зазначимо, це була друга очна зустріч тенісисток. У 2021 році українка обіграла Гауфф у 1/32 фіналу Australian Open.

Відеоогляд матчу Світоліна — Гауфф:

Світолина стала єдиною тенісисткою за 2 роки на турнірі в Новій Зеландії, якій вдалося відібрати сет в американки, перервавши її серію з 18 перемог у партіях.

На шляху до фіналу Еліна обіграла Каролін Возняцкі (№ 256, Данія) – 6:4, 6:3, Емму Радукану (№ 301, Велика Британія) – 6:7, 7:6, 6:1, Марію Бузкову (№ 36, Чехія) – 6:0, 6:3 та Ван Сію (№ 71, Китай) – 2:6, 6:4, 6:3.

Нагадаємо, Світоліна отримала нагороду "Повернення року" від Eurosport. Українка у жовтні 2022 року народила доньку Скай і після нетривалої паузи у кар’єрі успішно повернулася у великий спорт. Спортсменка провела 13 місяців без тенісу, після чого блискавично повернулася до сотні найкращих.