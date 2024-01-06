Світоліна вольовою перемогою пробилася до першого фіналу у 2024 році (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українка блискуче розпочала сезон
У суботу, 6 січня, перша ракетка України Еліна Світоліна (WTA 25) пробилася у фінал хардового турніру серії WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія). В минулому раунді українка обіграла Марію Боузкова із Чехії (№36 WTA).
У 1/2 фіналу найкраща українська тенісистка не без проблем здолала китаянку Ван Сію (WTA 71). Про це повідомляє "Телеграф".
Поєдинок тривав 2 години та 10 хвилин і завершився перемогою Еліни з рахунком 6:2, 4:6, 3:6. Досі тенісистки не зустрічалися. Українка вийшла до першого фіналу у 2024 році.
Відеоогляд матчу Ван Сію – Еліна Світоліна
У матчі за титул в Окленді Еліна зіграє проти третьої ракетки світу та переможниці US Open-2023 Коко Гауфф (США). Торік Гауфф тріумфувала у Новій Зеландії. Нагадаємо, на шляху до фіналу Світоліна обіграла Каролін Возняцкі, Емму Радукану, Марію Боузкову та Ван Сію.
Раніше повідомлялося, що Світоліна отримала нагороду "Повернення року" від Eurosport. Українка у жовтні 2022 року народила доньку Скай і після нетривалого "декрету" успішно повернулася у великий спорт.