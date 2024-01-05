Взяла сет під нуль: Світоліна розгромила суперницю на великому турнірі (відео)

Українка втретє у кар’єрі обіграла цю суперницю

Найкраща тенісистка України Еліна Світоліна провела чвертьфінальний матч на турнірі WTA 250 в Окленді (Нова Зеландія). Її суперницею була Марія Боузкова із Чехії (№36 WTA).

У завзятій боротьбі нашій спортсменці все ж таки вдалося перемогти суперницю. Зустріч тривала два сети, пише "Телеграф".

Вже в першому сеті Світоліна ясно дала зрозуміти, що є фаворитом цього протистояння. Перша партія завершилася впевненою перемогою 25 ракетки світу з рахунком 6:0.

У другому сеті суперника Світоліна змогла вирівняти ситуацію і навіть повела з рахунком 3:1, маючи свою подачу. Українка швидко вирівняла ситуацію та вийшла вперед — 4:3. У підсумку партія завершилася з рахунком 6:3 на користь нашої спортсменки.

Цікаво, що це було четверте очне протистояння Світоліної та Боузкової. Тепер на рахунку нашої спортсменки три перемоги за однієї поразки.

У півфіналі великого турніру Світоліна гратиме проти Ван Сію (№71 WTA) або Діан Паррі (№76 WTA).

Зазначимо, що призовий фонд турніру в Окленді становить понад 267 тисяч доларів. Переможницю змагань визначать уже 7 січня.

Раніше "Телеграф" писав про те, що Світоліна повернулася на корт лише торік і вже показала значний прогрес.