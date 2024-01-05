Повесила "баранку": Свитолина разгромила соперницу на крупном турнире (видео)

Украинка в третий раз в карьере обыграла эту соперницу

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина провела четвертьфинальный матч на турнире WTA 250 в Окленде (Новая Зеландия). Ее соперницей была Мария Боузкова из Чехии (№36 WTA).

В упорной борьбе нашей спортсменке все же удалось победить соперницу. Встреча продлилась два сета, пишет "Телеграф".

Уже в первом сете Свитолина ясно дала понять, что является фаворитом этого противостояния. Первая партия завершилась уверенной победой 25-й ракетки мира со счетом 6:0.

Во втором сете соперника Свитолиной смогла выровнять ситуацию и даже повела со счетом 3:1, имея свою подачу. Украинка быстро выровняла ситуацию и вышла вперед — 4:3. В итоге партия завершилась со счетом 6:3 в пользу нашей спортсменки.

Интересно, что это было четвертое очное противостояние Свитолиной и Боузковой. Теперь на счету нашей спортсменки три победы при одном поражении.

В полуфинале крупного турнира Свитолина будет играть против Ван Сию (№71 WTA) или Диан Парри (№76 WTA).

Отметим, что призовой фонд турнира в Окленде составляет свыше 267 тысячи долларов. Победительницу соревнований определят уже 7 января.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Свитолина вернулась на корт лишь в прошлом году и уже показала солидный прогресс.