Помстилася за сестру: українка виграла престижний тенісний турнір (відео)
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Є перша перемога України у великому тенісі у 2024 році
У суботу, 6 січня, українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко із Латвії виграла тенісний турнір WTA 500 у Брісбені (Австралія). Минулого сезону українка виграла "Вімблдон" у міксті.
У фіналі українсько-латвійський дует обіграв пару Грет Міннен (Бельгія)/ Хезер Вотсон (Велика Британія). Про це повідомляє "Телеграф".
Фінальний поєдинок проходив у запеклій боротьбі у першому сеті, а у другому українсько-латвійська пара розгромила опонентів – 7:5, 6:2.
Відеоогляд матчу Людмила Кіченок/Олена Остапенко – Грет Міннен/Хезер Вотсон
Примітно, що дует Міннен/Вотсон напередодні вибив із турніру сестру Людмили Надію Кіченок, яка виступала на турнірі разом з американкою Даніель Коллінс.
Додамо, що вже в неділю, 7 січня, перша ракетка України Еліна Світоліна побореться за титул на турнірі в Окленді (Нова Зеландія). Напередодні українка обіграла китаянку Ван Сію (WTA 71) у 1/2 фіналу.
Раніше повідомлялося, що російська тенісистка Вероніка Мірошниченко (№327 WTA) виграла турнір із синьо-жовтою стрічкою.