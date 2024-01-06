Помстилася за сестру: українка виграла престижний тенісний турнір (відео)

Є перша перемога України у великому тенісі у 2024 році

У суботу, 6 січня, українська тенісистка Людмила Кіченок у парі з Оленою Остапенко із Латвії виграла тенісний турнір WTA 500 у Брісбені (Австралія). Минулого сезону українка виграла "Вімблдон" у міксті.

У фіналі українсько-латвійський дует обіграв пару Грет Міннен (Бельгія)/ Хезер Вотсон (Велика Британія). Про це повідомляє "Телеграф".

Фінальний поєдинок проходив у запеклій боротьбі у першому сеті, а у другому українсько-латвійська пара розгромила опонентів – 7:5, 6:2.

Відеоогляд матчу Людмила Кіченок/Олена Остапенко – Грет Міннен/Хезер Вотсон

Примітно, що дует Міннен/Вотсон напередодні вибив із турніру сестру Людмили Надію Кіченок, яка виступала на турнірі разом з американкою Даніель Коллінс.

Додамо, що вже в неділю, 7 січня, перша ракетка України Еліна Світоліна побореться за титул на турнірі в Окленді (Нова Зеландія). Напередодні українка обіграла китаянку Ван Сію (WTA 71) у 1/2 фіналу.

Раніше повідомлялося, що російська тенісистка Вероніка Мірошниченко (№327 WTA) виграла турнір із синьо-жовтою стрічкою.