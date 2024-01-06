Отомстила за сестру: украинка выиграла престижный теннисный турнир (видео)

Есть первая победа Украины в большом теннисе в 2024 году

В субботу, 6 января, украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с Еленой Остапенко из Латвии выиграла теннисный турнир WTA 500 в Брисбене (Австралия). В прошлом сезоне украинка выиграла "Уимблдон" в миксте.

В финале украинско-латвийский дуэт обыграл пару Грет Миннен (Бельгия)/Хезер Уотсон(Великобритания). Об этом сообщает "Телеграф".

Финальный поединок проходил в упорной борьбе в первом сете, а во втором украинско-латвийская пара разгромила оппонентов — 7:5, 6:2.

Видеообзор матча Людмила Киченок / Алена Остапенко – Грет Миннен / Хезер Уотсон

Примечательно, что дуэт Миннен/Уотсон накануне выбил из турнира сестру Людмилы Надежду Киченок, которая выступала на турнире вместе с американкой Даниэль Коллинс.

Добавим, что уже в воскресенье, 7 января, первая ракетка Украины Элина Свитолина поборется за титул на турнире в Окленде (Новая Зеландия). Накануне украинка обыграла китаянку Ван Сию (WTA 71) в 1/2 финала.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Вероника Мирошниченко (№327 WTA) выиграла турнир с сине-желтой ленточкой.