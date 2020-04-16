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ФЛАУ не получит ежегодную финансовую помощь от IAAF

ФЛАУ не получит ежегодную финансовую помощь от IAAF
20:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФЛАУ

Новости спорта:Украинская легкая атлетика вынуждена экономить.

Председатель Федерации легкой атлетики Украины (ФЛАУ) Игорь Гоцул рассказал, что Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) прекратит выплачивать ежегодную финансовую помощь национальным федерациям, сообщает "Диалог".

"Очень большой удар почувствует на себе спорт в экономическом плане. Федерация легкой атлетики Украины уже получила сообщение от Международной ассоциации легкоатлетических федераций о том, что ежегодная помощь, которую мы традиционно получали, теперь выплачиваться не будет.

Это показатель того, как коронавирус ударил по мировой легкой атлетике. Может быть, в глобальном плане эта сумма не такая большая, но для нас ее потеря довольно болезненна.

В условиях карантина, что повлекло за собой отмену или перенос крупнейших соревнований, как легкая атлетика, так и весь мировой спорт понесли серьезные экономические потери. Поэтому и международные спортивные инстанции вынуждены значительно урезать или вообще прекращать финансовую помощь национальным федерациям", - сказал Гоцул.

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Напомним, ранее министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт заявил, что поддержит олигархов, которые захотят возглавить спортивные федерации страны.

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Легкая атлетика, ФЛАУ, Федерация легкой атлетики Украины, IAAF.
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