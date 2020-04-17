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В Беларуси продлили приостановку детско-юношеских соревнований

В Беларуси продлили приостановку детско-юношеских соревнований
16:41 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: mst.by

Новости спорта:Взрослый футбольный чемпионат продолжается.

Министерство спорта и туризма Беларуси из-за ситуации с распространением коронавируса рекомендовало продлить приостановку проведения в стране спортивных мероприятий для детей и подростков "до особого распоряжения".

"На основании рекомендаций министерства здравоохранения Республики Беларусь, направленных на противодействие распространению коронавируса COVID-19, министерство спорта и туризма Республики Беларусь рекомендует продлить приостановку проведения спортивных мероприятий для детей и подростков до особого распоряжения", - говорится на официальном сайте ведомства.

Отметим, что 14 марта были даны рекомендации приостановить подобного рода соревнования в Беларуси до 6 апреля, затем - до 20 апреля. При этом взрослый чемпионат Беларуси по футболу пока не приостановлен.

Ранее Олег Блохин рассказал, что не намерен смотреть чемпионат Беларуси и Таджикистана.

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Беларусь, Коронавирус, Covid-19, Министерство спорта и туризма Беларуси.
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