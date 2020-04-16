Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 отменен
Чемпионат мира по фигурному катанию 2020 отменен
Украинская теннисистка представила мультфильм про борьбу с коронавирусом (Видео)
Украинская теннисистка представила мультфильм про борьбу с коронавирусом (Видео)
В Китае построят суперстадион в форме цветка лотоса (Фото, Видео)
В Китае построят суперстадион в форме цветка лотоса (Фото, Видео)
Евро и Олимпиада в 2021 году рискуют пройти без зрителей
Евро и Олимпиада в 2021 году рискуют пройти без зрителей

Блохин: Я УПЛ с трудом осиливаю, а тут Беларусь и тем более Таджикистан

Блохин: Я УПЛ с трудом осиливаю, а тут Беларусь и тем более Таджикистан
22:03 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Украинский специалист Олег Блохин не считает, что нужно следить за чемпионатом соседней страны.

Экс-наставник Динамо Киев и сборной Украины Олег Блохин высказался касательно чемпионата Беларуси, который до сих пор не остановлен,  несмотря на пандемию коронавируса.

"За чем там следить?! Белорусы всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского – но это ведь даже не смешно".

Украинский специалист также не считает нужным смотреть первенство Таджикистана.

Шевчук рассказал, что хотел врезать Федецкому

"Я до такого уровня не опускаюсь (смеется). И нашу-то Премьер-лигу до паузы с трудом осиливал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызывал, а тут – Беларусь и тем более Таджикистан", - приводит его слова Футбольный клуб.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олег Блохин, Футбол, УПЛ, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Шевчук рассказал, что хотел врезать Федецкому
02 Кроссворды, пилатес и озеро: Блохин рассказал о своем карантине
03 16-летний шахматист в финале онлайн-турнира победил чемпиона мира Карлсена
04 Кариус объяснил свой провал в финале Лиги чемпионов Ливерпуль - Реал
05 Ломаченко победил Мейвезера в виртуальном бою (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь