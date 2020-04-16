Блохин: Я УПЛ с трудом осиливаю, а тут Беларусь и тем более Таджикистан

Новости спорта:Украинский специалист Олег Блохин не считает, что нужно следить за чемпионатом соседней страны.

Экс-наставник Динамо Киев и сборной Украины Олег Блохин высказался касательно чемпионата Беларуси, который до сих пор не остановлен, несмотря на пандемию коронавируса.

"За чем там следить?! Белорусы всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского – но это ведь даже не смешно".

Украинский специалист также не считает нужным смотреть первенство Таджикистана.

"Я до такого уровня не опускаюсь (смеется). И нашу-то Премьер-лигу до паузы с трудом осиливал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызывал, а тут – Беларусь и тем более Таджикистан", - приводит его слова Футбольный клуб.