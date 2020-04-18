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Хоккеисты Донбасса провели мини-тренировку в Константиновке (Фото)

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Хоккеисты Донбасса провели мини-тренировку в Константиновке (Фото)
16:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ХК Донбасс

Новости спорта:Для того, чтобы показать, что поддерживать себя в хорошей форме можно в любых условиях, хоккейный клуб "Донбасс" проводит утренние зарядки.

В субботу, 18 апреля, донецкая команда откликнулась на приглашение жителей дома 53 по улице 6 сентября в Константиновке и с радостью провела утреннюю мини-тренировку, сообщает пресс-служба украинского клуба.

"Тренером по физической подготовке стал нападающий "Донбасса" Олег Шишлянников. Правильную технику выполнения упражнений ему помогал демонстрировать игрок команды "Донбасса-2004" Валерий Раскин", - отмечается в сообщении.

Хоккеисты показали жителям Константиновки комплекс упражнений, а поклонники спорта с балконов наблюдали за занятиями семикратных чемпионов Украины.

Названа ориентировочная дата возобновления АПЛ

Добавим, что ХК "Донбасс" планирует проведение утренних разминок каждую субботу и воскресенье.

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Хоккей, ХК Донбасс, Новости хоккея, Константиновка.
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