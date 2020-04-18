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Названа ориентировочная дата возобновления АПЛ

Названа ориентировочная дата возобновления АПЛ
12:52 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:АПЛ, скорее всего, не вернется раньше 8 июня.

В пятницу, 17 августа состоялась встреча, в которой приняли участие клубы АПЛ и руководство лиги. В ходе разговора представители пришли к выводу, что не планируют завершать сезон досрочно, но вариант с окончанием сезона к 30 июня тоже не рассматривали, сообщает Sky Sports.

Клубам предложили разные варианты продолжения чемпионата и формата матчей, согласно которым игры могут вернуться в июне, июле и даже августе. Но, в любом случае, матчи начнутся не раньше, чем это позволят власти.

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Все команды должны провести по 9 или 10 игр. Оставшиеся поединки могут быть сыграны за пять недель. Участники встречи сошлись на том, что лучшей датой для потенциального возобновления сезона является 8 июня.

Ранее сообщалось, что клубы АПЛ вернутся к тренировкам в конце мая.

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