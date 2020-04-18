Роналду мог перейти в Барселону

Новости спорта:Карьера именитого португальца могла сложиться по-другому.

Экс-президент Реала Рамон Кальдерон рассказал о подробностях перехода форварда Криштиану Роналду из Манчестер Юнайтед.

"Мы вели переговоры с Криштиану в течение 2007 и 2008 годов. С руководством Манчестер Юнайтед было непросто, поскольку они не хотели терять качественного футболиста. Но сам Криштиану желал переехать в Мадрид.

Алекс Фергюсон был против этого трансфера, ему не нравился Реал. Поэтому он предложил Криштиану Барселоне. Каталонцы были в восторге, но Роналду знал, где он хочет продолжить карьеру", - приводит слова Кальдерона AS.

Напомним, что Роналду перешел в Реал в 2009 году за 94 миллиона евро. Футболист играл за мадридский клуб до 2018 года и завоевал 15 трофеев.