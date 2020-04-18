Куртуа составил портрет идеального вратаря, упомянув Тер Штегена и Облака

Новости спорта:Бельгиец взял за основу лучшие качества нескольких вратарей.

Голкипер Реала Тибо Куртуа составил портрет идеального голкипера.

"В игре на выходе я выберу себя.В Бельгии много работают над выходами, и вратари прибавили в этом компоненте. Что касается отражения ударов - это Ян Облак из Атлетико. Он очень хорошо с этим справляется. Ловкость возьму от Синана Болата, который играет за Атлетико.

Классно играет ногами Тер Штеген из Барселоны. В выходах один на один силен я, но Алиссон тоже очень хорош. По психологии я бы поставил на себя", - цитирует Куртуа AS.

В текущем сезоне Тибо Куртуа провел за мадридский Реал 32 матча, 13 из которых отстоял "на ноль".