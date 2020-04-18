Скачать
Суббота, 18.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ломаченко: Думаю, у нас сложный дивизион
Ломаченко: Думаю, у нас сложный дивизион
Защитник Зари Михайличенко заинтересовал загребское Динамо
Защитник Зари Михайличенко заинтересовал загребское Динамо
Свитолина в апреле сыграет на турнире в Мадриде
Свитолина в апреле сыграет на турнире в Мадриде
От коронавируса умер чемпион мира по футболу Норман Хантер
От коронавируса умер чемпион мира по футболу Норман Хантер

Фернандиньо удивил, назвав самого сложного футболиста в карьере

Фернандиньо удивил, назвав самого сложного футболиста в карьере
11:20 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Фернандиньо назвал самого сложного соперника в карьере, и это не Месси с Роналду.

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо рассказал, против какого игрока ему было сложнее всего играть.

"Сложными оппонентами для меня были Лионель Месси, Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе. Все они - сильные футболисты, которые могут доставить проблемы любому защитнику.

Но есть один, который выделяется даже на их фоне. Это был Диего Коста, выступавший тогда за Челси. Тогда он был в великолепной форме. Я надеюсь снова встретиться с ним", - приводит слова 34-летнего бразильца Goal.

"Яблоко от яблони": Роналду подколол младшего сына на карантине (Видео)

Напомним, что Диего Коста играл за Челси в период с 2014 по 2017 год. В данный момент испанский форвард выступает за мадридский Атлетико.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Манчестер Сити, Футбол, Фернандиньо, Новости футбола.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Барселоне создали список неприкосновенных
02 Тотти: Буффона нужно остановить, а то до 50 лет будет играть
03 УЕФА может "подарить" Атлетико место в следующей Лиге чемпионов
04 Промоутер высмеял Джошуа за желание провести бой с Фьюри
05 Фред возглавил неприятный рейтинг мирового футбола
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь