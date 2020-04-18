Фернандиньо удивил, назвав самого сложного футболиста в карьере

Новости спорта:Фернандиньо назвал самого сложного соперника в карьере, и это не Месси с Роналду.

Полузащитник Манчестер Сити Фернандиньо рассказал, против какого игрока ему было сложнее всего играть.

"Сложными оппонентами для меня были Лионель Месси, Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе. Все они - сильные футболисты, которые могут доставить проблемы любому защитнику.

Но есть один, который выделяется даже на их фоне. Это был Диего Коста, выступавший тогда за Челси. Тогда он был в великолепной форме. Я надеюсь снова встретиться с ним", - приводит слова 34-летнего бразильца Goal.

Напомним, что Диего Коста играл за Челси в период с 2014 по 2017 год. В данный момент испанский форвард выступает за мадридский Атлетико.