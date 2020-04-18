Новый сезон биатлона начнется в конце ноября

Новости спорта:Старт нового сезона Кубка мира по биатлону запланирован на конец ноября.

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь нового розыгрыша Кубка мира.

Как сообщает официальный сайт IBU, первый этап Кубка мира нового сезона должен пройти 28-29 ноября в финском Контиолахти, второй - 3-6 декабря в шведском Эстерсунде, третий - 11-13 декабря в австрийском Хохфильцене, заключительные этапы - 11-14 марта в чешском Нове-Место и 18-21 марта в норвежском Осло.

Январские этапы Кубка мира состоятся в немецких Оберхофе (7-10 января) и Рупольдинге (13-17 января), а также в итальянском Антхольце (21-24 января).

Главный старт сезона - чемпионат мира - пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля 2021 года.