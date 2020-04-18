Новый сезон биатлона начнется в конце ноября

Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал календарь нового розыгрыша Кубка мира.
Как сообщает официальный сайт IBU, первый этап Кубка мира нового сезона должен пройти 28-29 ноября в финском Контиолахти, второй - 3-6 декабря в шведском Эстерсунде, третий - 11-13 декабря в австрийском Хохфильцене, заключительные этапы - 11-14 марта в чешском Нове-Место и 18-21 марта в норвежском Осло.
Январские этапы Кубка мира состоятся в немецких Оберхофе (7-10 января) и Рупольдинге (13-17 января), а также в итальянском Антхольце (21-24 января).
Главный старт сезона - чемпионат мира - пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля 2021 года.