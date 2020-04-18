Профессор: Проведение Олимпиады без вакцины от коронавируса нереалистично

Новости спорта:Олимпийские игры в Токио планируют провести в 2021 году.

Проведение Олимпийских игр в 2021 году выглядит нереалистичным, если ученые до того времени не разработают доступную вакцину от COVID-19, рассказала BBC профессор Эдинбургского университета Дэви Шридхар.

"Мы слышим от ученых, разработать вакцину возможно. Я думала, на это уйдет год или полтора, но вероятно, что это может произойти раньше.

Если мы получим вакцину в течение года, думаю, проведения Олимпиады выглядит реалистично. Если же научного прорыва не произойдет, думаю, это нереально", - рассказала Дэви.

Напомним, в марте Олимпиаду-2020 в Токио перенесли на июль и август следующего года. Пока Япония может использовать олимпийскую деревню в качестве госпиталя в условиях пандемии.