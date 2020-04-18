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Чемпионат Европы по триатлону перенесен из-за пандемии коронавируса

Чемпионат Европы по триатлону перенесен из-за пандемии коронавируса
17:04 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Европейский союз триатлона (ETU) объявил о переносе на неопределенный срок чемпионата Европы в эстонском Тарту (2-5 июля).

Как информирует официальный сайт ETU, чемпионат Европы по триатлону на средней дистанции, акватлону и аквабайку в австрийском Вальхзее (25-28 июля) отменен.

"Европейский союз триатлона был и остается в тесном взаимодействии со всеми организаторами, которые отложили свои мероприятия и находится в поиске альтернативных дат для переноса гонок на вторую половину сезона, - сказано в сообщении. - К сожалению, в связи с нынешней ситуацией и невозможностью спортсменам проводить полноценные тренировки, местный организационный комитет чемпионата Европы в Тарту, который должен был состояться со 2 по 5 июля, согласился с тем, что старт должен быть отложен. Помимо опасений по поводу карантина в Европе многие страны закрыли государственные границы, что привело к невозможности приобретения авиабилетов в Эстонию до начала июля".

В данный момент никто не может предсказать даже примерный срок возобновления гоночного сезона, но если процесс распространения коронавируса будет контролироваться, спортсмены смогут возобновить тренировочный процесс и набрать спортивную форму для будущих стартов сезона.

Международный союз триатлона перенес соревнования в Йокогаме

В формате чемпионата Европы должна была состояться Генеральная Ассамблея стран Европейского союза, но теперь она также откладывается на неопределенный срок.

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Триатлон, Коронавирус, Covid-19, Европейский союз триатлона, Чемпионат Европы по триатлону.
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