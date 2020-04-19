Карлсен обыграл Накамуру на старте своего международного онлайн-турнира

Новости спорта:По инициативе чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена стартовал двухнедельный онлайн-турнир Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом 250 тысяч долларов.

В матчах первого тура Карлсен на тай-брейке ("армагеддон") выиграл у лидера мирового рейтинга в блице Хикару Накамуры из США - 3:2 (счет в матче 2:1), а китаец Дин Лижэнь победил 16-летнего иранца Алирезу Фирузджу 2,5:1,5 (счет в матче 3:0).

В воскресенье, 19 апреля, сойдутся Фабиано Каруана (США) - Ян Непомнящий (Россия), Максим Вашье-Лаграв (Франция) - Аниш Гири (Голландия).

Соперники играют между собой матчи из четырех партий в рапид (по 15 минут + 10 секунд на последующий ход) и победитель каждого получает 3 очка. При равном счете (2:2) играется "армагеддон". В этом случае победитель получает 2 очка, проигравший - 1. По результатам кругового турнира определится четверка полуфиналистов, которая сыграет в нокаут-финале. Полуфинал, финал и матч за третье место разыгрываются в том же порядке.

Начало партий в 17 часов по киевскому времени.