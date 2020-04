16-летний шахматист в финале онлайн-турнира победил чемпиона мира Карлсена

Чемпион мира по шахматам из Норвегии Магнус Карлсен сенсационно проиграл в финале онлайн- турнира Banter Blitz Cup 16-летнему иранцу Алирезу Фируджу — 7,5:8,5.

"Стоит отдать должно Алирезу — он невероятно силён", — заявил Карлсен после поражения.

Вместе с титулом чемпиона Фируджа стал обладателем внушительного денежного приза — юному иранцу был выписан чек на $ 14 тыс.

Alireza Firouzja beats Magnus Carlsen in the final of #BanterBlitzCup on @chess24com 8,5-7,5. The last game of the match decided the outcome.

Carlsen: "He's amazingly strong, full credit!"https://t.co/wcAOKdBdld#chess #StayHomePlayChess pic.twitter.com/eMZVGeKTgz

— International Chess Federation (@FIDE_chess) April 15, 2020