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ISSF объявила об отмене этапов Кубка мира по стрельбе в Нью-Дели и Баку

ISSF объявила об отмене этапов Кубка мира по стрельбе в Нью-Дели и Баку
17:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Коронавирус продолжает отменять спортивные мероприятия по всему миру.

Международная федерация стрелкового спорта (ISSF) объявила об отмене из-за пандемии этапа Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе в Нью-Дели (Индия), который был запланирован на 5-29 мая (пулевики с 5 по 13-е, стендовики с 20 по 29-е).

Кроме того, как сообщает официальный сайт ISSF, отменен этап Кубка мира в Баку (Азербайджан), стоявший в календаре 22 июня - 3 июля.

Как сообщалось ранее, ранее были отменены юниорское первенство мира по пулевой и стендовой стрельбе в немецком Зуле (11-19 июля) и этап Кубка мира в немецком Мюнхене по пулевой стрельбе (2-9 июня).

Ранее сообщалось, что известный футболист исчез во время пандемии и не выходит на связь с клубом.

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Все по теме:

Индия, Азербайджан, Баку, Пулевая стрельба, Коронавирус.
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