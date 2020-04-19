ISSF объявила об отмене этапов Кубка мира по стрельбе в Нью-Дели и Баку

Новости спорта:Коронавирус продолжает отменять спортивные мероприятия по всему миру.

Международная федерация стрелкового спорта (ISSF) объявила об отмене из-за пандемии этапа Кубка мира по пулевой и стендовой стрельбе в Нью-Дели (Индия), который был запланирован на 5-29 мая (пулевики с 5 по 13-е, стендовики с 20 по 29-е).

Кроме того, как сообщает официальный сайт ISSF, отменен этап Кубка мира в Баку (Азербайджан), стоявший в календаре 22 июня - 3 июля.

Как сообщалось ранее, ранее были отменены юниорское первенство мира по пулевой и стендовой стрельбе в немецком Зуле (11-19 июля) и этап Кубка мира в немецком Мюнхене по пулевой стрельбе (2-9 июня).

Ранее сообщалось, что известный футболист исчез во время пандемии и не выходит на связь с клубом.