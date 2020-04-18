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Известный футболист исчез во время пандемии и не выходит на связь с клубом

Известный футболист исчез во время пандемии и не выходит на связь с клубом
22:28 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Последняя активность футболиста бельгийского Андерлехта Самира Насри замечена 1 апреля.

Полузащитник бельгийского "Андерлехта" Самир Насри исчез во время пандемии коронавируса.

Французский футболист не вернулся в расположение клуба и давно не выходил на связь. Последняя активность футболиста замечена 1 апреля на странице в Instagram.

"Андерлехт" возобновил тренировки в Брюсселе, но Насри не появился на занятиях, информирует La Dernière Heure. Кроме того, не было подтверждений, что он самостоятельно поддерживал форму на карантине, как того требовали тренеры клуба.

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Ранее Насри защищал цвета клубов "Марсель", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Севилья", "Антальяспор", "Вест Хэм". В текущем сезоне чемпионата Бельгии за "Андерлехт" он провел 7 матчей и забил 1 гол.

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Футбол, ФК Андерлехт, Новости футбола, Самир Насри.
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