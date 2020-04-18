Известный футболист исчез во время пандемии и не выходит на связь с клубом

Новости спорта:Последняя активность футболиста бельгийского Андерлехта Самира Насри замечена 1 апреля.

Полузащитник бельгийского "Андерлехта" Самир Насри исчез во время пандемии коронавируса.

Французский футболист не вернулся в расположение клуба и давно не выходил на связь. Последняя активность футболиста замечена 1 апреля на странице в Instagram.

"Андерлехт" возобновил тренировки в Брюсселе, но Насри не появился на занятиях, информирует La Dernière Heure. Кроме того, не было подтверждений, что он самостоятельно поддерживал форму на карантине, как того требовали тренеры клуба.

Ранее Насри защищал цвета клубов "Марсель", "Арсенал", "Манчестер Сити", "Севилья", "Антальяспор", "Вест Хэм". В текущем сезоне чемпионата Бельгии за "Андерлехт" он провел 7 матчей и забил 1 гол.