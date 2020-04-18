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Хачериди ногой ударил соперника и привез пенальти (Видео)

Хачериди ногой ударил соперника и привез пенальти (Видео)
21:52 Сегодня Телеграф football.ua Фото: Скриншот

Новости спорта:Украинский защитник Евгений Хачериди серьезно подвел свою команду в заключительные минуты матча.

В рамках пятого тура чемпионата Беларуси Витебск принимал Динамо Брест. В стартовом составе гостей вышли Артем Милевский, Александр Нойок и Евгений Хачериди. В составе соперника на поле вышел украинский полузащитник Максим Каленчук.

В целом, матч проходил в спокойной обстановке, хоть команды и успели нанести по четыре удара в створ ворот на двоих.

Во втором тайме преимущество было у хозяев: они чуть больше владели мячом, и чаще били по воротам (восемь ударов против четырех).

Ключевой эпизод произошел на 85-й минуте игры. Голкипер гостей забрал мяч в руки, эпизод с атакой Витебска был завершен, но Евгений Хачериди зачем-то умышленно решил ударить ногой соперника.

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Рефери этот эпизод разглядел, за что заслуженно показал прямую красную карточку экс-игроку киевского Динамо. Затем желтую карточку вдобавок получил другой украинец — Нойок на 86-й минуте.

Таким образом, был назначен пенальти за умышленный фол Хачериди, который реализовал Ион Николаеску. У Динамо Брест было очень мало времени отыграться.

Евгений Хачериди подвел свою команду, которая не лучшим образом начала текущий сезон.

Динамо Брест теперь занимает 10-е место в чемпионате Беларуси с семью пунктами в активе.

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Евгений Хачериди, Футбол, Видео, Новости футбола, ФК Динамо (Брест).
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