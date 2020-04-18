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Бойко раскрыл секрет успеха легендарного Днепра
14:39 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Денис Бойко рассказал, что позволило Днепру дойти до финальной стадии Лиги Европы.

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко рассказал, что позволило Днепру дойти до финальной стадии Лиги Европы.

"Первая причина, почему Днепр дошел до финала ЛЕ - это коллектив. 99 процентов игроков скажут, что коллектив был суперский, и именно он повлиял на тот ход событий, который произошел.

На нашем пути было очень много нефутбольных моментов, которые многим не позволили бы сконцентрироваться на игре и задаче. Незасчитанный гол Карабаха в матче с Интером повлиял на то, что мы вышли из группы и прошли такой путь".

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Также кипер признался, что команда не ставила себе определенных задач в турнире.

"Но мы не ставили задачу изначально дойти до финала. Мы даже не рассчитывали, что дойдем до финала в 1/16-й или 1/8-й. Уже в полуфинале какая-то мыслишка у каждого непроизвольно закралась, что хотелось бы попасть в финал. Так и произошло.

Обидно, до сих пор не могу не расстраиваться, тяжелое воспоминание, такой шанс дается раз в жизни", - рассказал Бойко.

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ФК Днепр, ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Денис Бойко.
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