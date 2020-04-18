Бойко раскрыл секрет успеха легендарного Днепра

Вратарь киевского Динамо Денис Бойко рассказал, что позволило Днепру дойти до финальной стадии Лиги Европы.
"Первая причина, почему Днепр дошел до финала ЛЕ - это коллектив. 99 процентов игроков скажут, что коллектив был суперский, и именно он повлиял на тот ход событий, который произошел.
На нашем пути было очень много нефутбольных моментов, которые многим не позволили бы сконцентрироваться на игре и задаче. Незасчитанный гол Карабаха в матче с Интером повлиял на то, что мы вышли из группы и прошли такой путь".
Также кипер признался, что команда не ставила себе определенных задач в турнире.
"Но мы не ставили задачу изначально дойти до финала. Мы даже не рассчитывали, что дойдем до финала в 1/16-й или 1/8-й. Уже в полуфинале какая-то мыслишка у каждого непроизвольно закралась, что хотелось бы попасть в финал. Так и произошло.
Обидно, до сих пор не могу не расстраиваться, тяжелое воспоминание, такой шанс дается раз в жизни", - рассказал Бойко.