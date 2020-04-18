Скачать
Суббота, 18.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Ломаченко: Думаю, у нас сложный дивизион
Ломаченко: Думаю, у нас сложный дивизион
Названа ориентировочная дата возобновления АПЛ
Названа ориентировочная дата возобновления АПЛ
Роналду мог перейти в Барселону
Роналду мог перейти в Барселону
Бойко раскрыл секрет успеха легендарного Днепра
Бойко раскрыл секрет успеха легендарного Днепра

Саленко рассказал о конфликте с полицией в Киеве

Саленко рассказал о конфликте с полицией в Киеве
14:14 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Олег Саленко рассказал свою версию случившегося.

Экс-нападающий Динамо прокомментировал скандал с полицией, который произошел в Киеве из-за нарушения бывшим футболистом карантина.

По словам Саленко, он не тренировал команду, а только наблюдал за происходящим на спортивной площадке. А увидев, что прибыли полицейские, решил "принять удар на себя".

"Я стоял возле площадки и смотрел, как ребята играют в футбол. Я часто бываю на этой площадке - мой сын тут играет. Когда приехали все эти дебилы, я сказал ребятам, чтобы расходились и взял удар на себя.

Фред возглавил неприятный рейтинг мирового футбола

Что предъявили мне полицейские? Только то, что я якобы тренирую этих ребят, но это неправда. Интересно, что несколько дней назад я пил пиво со своими знакомыми в нескольких метрах от площадки, так полицейские прошли мимо и даже не обратили на нас внимания.

Полицейские составили акт, что-то написали, я им сказал идти подальше.

Журналистка, которая тут работала, просто попиарилась на мне. Они в своем сюжете запикали некоторые моменты, как будто я нецензурно ругался, хотя это не так.

Я же вырос в Санкт-Петербурге, очень редко использую маты", – цитирует Саленко Champion.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Олег Саленко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Барселоне создали список неприкосновенных
02 Тотти: Буффона нужно остановить, а то до 50 лет будет играть
03 Фернандиньо удивил, назвав самого сложного футболиста в карьере
04 Хэй назвал главные "козыри" Чисоры в бою с Усиком
05 Промоутер высмеял Джошуа за желание провести бой с Фьюри
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь