Саленко рассказал о конфликте с полицией в Киеве

Новости спорта:Олег Саленко рассказал свою версию случившегося.

Экс-нападающий Динамо прокомментировал скандал с полицией, который произошел в Киеве из-за нарушения бывшим футболистом карантина.

По словам Саленко, он не тренировал команду, а только наблюдал за происходящим на спортивной площадке. А увидев, что прибыли полицейские, решил "принять удар на себя".

"Я стоял возле площадки и смотрел, как ребята играют в футбол. Я часто бываю на этой площадке - мой сын тут играет. Когда приехали все эти дебилы, я сказал ребятам, чтобы расходились и взял удар на себя.

Что предъявили мне полицейские? Только то, что я якобы тренирую этих ребят, но это неправда. Интересно, что несколько дней назад я пил пиво со своими знакомыми в нескольких метрах от площадки, так полицейские прошли мимо и даже не обратили на нас внимания.

Полицейские составили акт, что-то написали, я им сказал идти подальше.

Журналистка, которая тут работала, просто попиарилась на мне. Они в своем сюжете запикали некоторые моменты, как будто я нецензурно ругался, хотя это не так.

Я же вырос в Санкт-Петербурге, очень редко использую маты", – цитирует Саленко Champion.