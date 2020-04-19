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Magnus Carlsen Invitational: результаты первого тура

Magnus Carlsen Invitational: результаты первого тура
22:43 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:По инициативе чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена продолжается двухнедельный онлайн-турнир Magnus Carlsen Invitational с призовым фондом 250 тысяч долларов.

Первый тур в воскресенье завершился победой Фабиано Каруаны (США) над россиянином Яном Непомнящим - 2,5:1,5 (счет в матче 3:0), в параллельной встрече француз Максим Вашье-Лаграв обыграл Аниша Гири из Голландии - 3:1 (счет в матче 3:0).

Как сообщалось, днем ранее Магнус Карлсен на тай-брейке ("армагеддон") обыграл лидера мирового рейтинга в блице Хикару Накамуру из США - 3:2 (счет в матче 2:1), а китаец Дин Лижэнь взял верх над 16-летним иранцем Алирезу Фирузджей - 2,5:1,5 (счет в матче 3:0).

Положение участников после первого тура: Вашье-Лаграв, Дин Лижэнь, Каруана - по 3 очка, Карлсен - 2, Накамура - 1, Непомнящий, Фирузджа, Гири - по 0.

Во втором туре сойдутся Карлсен - Фирузджа, Накамура - Гири, Ян Непомнящий - Вашье-Лаграв, Дин Лижэнь - Каруана.

Напомним, что соперники играют между собой матчи из четырех партий в рапид (по 15 минут + 10 секунд на последующий ход) и победитель каждого получает 3 очка. При равном счете (2:2) играется "армагеддон". В этом случае победитель получает 2 очка, проигравший - 1. По результатам кругового турнира определится четверка полуфиналистов, которая сыграет в нокаут-финале. Полуфинал, финал и матч за третье место разыгрываются в том же порядке.

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Шахматы, Магнус Карлсен, Magnus Carlsen Invitational.
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