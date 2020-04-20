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Чемпион мира по биатлону Ландертингер завершил карьеру

Чемпион мира по биатлону Ландертингер завершил карьеру
10:19 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Доминик Ландертингер объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 32 лет

Австрийский биатлонист Доминик Ландертингер объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 32 лет.

На его счету за карьеру 9 медалей на крупных соревнованиях, в том числе победа на чемпионате мира в Пхенчхане в 2009 году (масс-старт).

Он стал серебряным призером Олимпиады в Ванкувере в 2010 году, выиграл серебро и бронзу на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, а во время Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году стал третьим.

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Последней завоеванной медалью для Ландертингера стала индивидуальная гонка в Антхольце в этом году, где он завоевал бронзу.

Всего на счету австрийца 12 сезонов Кубка мира, в которых он добился 17 индивидуальных подиумов.

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Биатлон, Новости биатлона, Доминик Ландертингер.
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