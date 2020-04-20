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Фергюсон дерзко обратился к Нурмагомедову

Фергюсон дерзко обратился к Нурмагомедову
11:44 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Instagram

Новости спорта:Тони Фергюсон выступил с заявлением к Хабибу Нурмагомедову

Американский боец UFC Тони Фергюсон поделился мнением о чемпионе промоушена в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.

"Думаю, Хабиб знает, что ему пора уходить. Хотя он это уже сделал, когда убежал от боя со мной, поджав хвост как побитая собака. Но я надеюсь, что он счастлив и находится в безопасности. Этот парень должен тренироваться, а не просто нести всякую чушь.

Не хочу сказать ничего плохого по отношению к его семье. Это сложный мир, и я сражаюсь за свой счастливый билет", - заявил Фергюсон в разговоре с журналистом Ариэлем Хелвани.

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Напомним, что Фергюсон должен был участвовать в главном бою UFC 249 с Джастином Гэтжи. Однако накануне стало известно об отмене турнира из-за пандемии коронавируса.

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MMA, UFC, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон.
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