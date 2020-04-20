Жан Беленюк: Я должен ехать на Олимпиаду

Новости спорта:Украинский борец объяснил, почему на Олимпиаду-2020 должен ехать он, а не чемпион Европы Новиков.

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк рассказал Tribuna.com о ситуации с Семеном Новиковым, который победил на чемпионате Европы в его весовой категории и хочет поехать на Олимпиаду.

"Сейчас нужно смотреть на новые критерии отбора на Олимпиаду. Посмотрим. Новиков - парень, который очень хорошо выступил на чемпионате Европы, но туда сначала должен был ехать я.

Мы с тренером дали ему такую возможность, потому что парень талантливый, с большим потенциалом и никаких вопросов не возникало.

У моего тренера были договоренности, они едут на чемпионат Европы, но они никоим образом не претендуют на Олимпиаду. Потому что я завоевал лицензию и я должен ехать туда.

Но вы же понимаете, что не со всеми людьми можно договариваться, это как в политике. Я надеюсь, что мы из этой ситуации выйдем максимально выгодно в первую очередь для результата сборной", - сказал Беленюк.

Напомним, в феврале Новиков стал чемпионом Европы в весовой категории Беленюка, который пропускал тот турнире. НОК Украины признал Новикова спортсменом февраля.