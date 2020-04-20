Что будет с чемпионатом Европы по академической гребле?

Новости спорта:Судьба чемпионата Европы по академической гребле в Польше определится 31 июля.

Международная федерация гребного спорта (FISA) объявила, что до 31 июля будет принято решение, возможно ли проведение в 2020 году чемпионата Европы по академической гребле в Познани (Польша).

Как информирует официальный сайт FISA, на данный момент регату поставили в календаре на 9-11 октября, но все зависит от развития ситуации с коронавирусом.

Первенство Европы по академической гребле среди молодежи (спортсмены до 23-х лет) в Дуйсбурге (Германия) планируется на 5-6 сентября. Решение о возможности проведения должны принять до 30 мая.

Первенство Европы среди юниоров в Белграде (Сербия) планируется на 26-27 сентября, но 24 июня - крайний срок принятия решения о проведении регаты.