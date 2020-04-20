Свитолина прекратила сотрудничество с Багдатисом

Новости спорта:Первая ракетка Украины работала с киприотом с декабря.

Элина Свитолина сообщила о прекращении сотрудничества с тренером Маркосом Багдатисом.

При этом первая ракетка Украины не исключает возобновления работы с киприотом в будущем.

"На данный момент мы прекратили наше сотрудничество. Это случилось после Australian Open, так как у Маркоса были какие-то проблемы с семьей и ему нужно было время, чтобы с этим разобраться. И никто не подозревал, что случится такая ситуация с коронавирусом".

"Он должен был быть со мной в Дубае и Дохе, но его там не было. В дальнейшем, может быть, мы еще будем работать. А в целом мы проработали три недели до старта сезона и австралийские турниры".

"От него я получила ту информацию, которую хотела услышать. В принципе, у нас сложилась хорошая работа. Я была очень расстроена, что мы не смогли дальше работать. У нас долго проходила адаптация к друг другу. У нас немного разные характеры, поэтому нужно было время, чтобы все устаканилось. Было очень обидно, что мы не смогли продолжить работу. Я считаю, что у нас могло получиться отличное сотрудничество".

"Если сезон все-таки возобновится в этом году, то мы не будем пока сотрудничать, так как он должен решить свои проблемы с семьей. Я не знаю, насколько это затянется, потому что мы об этом не говорили. Возможно, может быть, через пару лет, но пока нет", — рассказала Свитолина в интервью btu.org.ua.

Свитолина неудачно выступила на Australian Open, проиграв в третьем раунде Гарбинье Мугурусе. В марте Элина выиграла турнир в Монтеррее — это ее первый титул WTA с момента победы на Итоговом турнире в 2018 году.