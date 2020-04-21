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Первый боец в UFC заразился коронавирусом

Первый боец в UFC заразился коронавирусом
09:21 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Боец заявил, что поборол пандемию.

Американский боец UFC Лайман Гуд признался, что в марте он со своей девушкой сдали положительный тест на коронавирус, но сейчас полностью здоровы.

"Около четырех недель назад я проснулся с чувством слабости перед запланированным спаррингом. Но поединок состоялся, после которого мне было очень тяжело.

Мне было очень сложно дышать, а тело просто ломало. Я знал, что не здоров, но прошел через это.

Мы с девушкой сдали тест на коронавирус, который показал положительный ответ. Сразу позвонил друзьям и тренерам, и рассказал об этом".

"В тот момент я почти не думал о себе. Меня волновали мои друзья и остальное окружение. Я принял решение уйти на самоизоляцию, и это помогло.

Не хочу, чтобы меня боялись в обычной жизни. Мне посчастливилось победить этот вирус. Теперь давайте пройдем через это все, давайте оставаться на связи.

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Оставайтесь позитивными. Мы справимся, у нас настанут лучшие времена", - цитирует бойца ESPN.

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MMA, Карантин, UFC, Коронавирус, Лайман Гуд.
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