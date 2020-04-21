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Беленюк: У Усика и Ломаченко свое видение религии

Беленюк: У Усика и Ломаченко свое видение религии
11:06 Сегодня Телеграф Трибуна Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский борец не собирается упрекать боксеров.

Украинский борец греко-римского стиля и депутат "Слуги народа" Жан Беленюк поделился мнением о постах на религиозную тему в социальных сетях украинских боксеров Александра Усика и Василия Ломаченко.

"Религия – интимная вещь. Выпячивать ее в соцсетях не стоит. Истинно верующие люди самоизолируются, чтобы постоянно быть в контакте с высшими силами, с богом, чтобы все вокруг не отвлекало их. А когда это показывается в инстаграме, сейчас модно стало церкви публиковать. Я не осуждаю, у каждого своя жизнь, каждый за нее в ответе.

Можно в чем-то соглашаться, в чем-то не соглашаться. Нет людей, с которыми на 100% согласны. У каждого свое ощущение этого мира. Кому-то что-то доказывать в соцсетях – я этим не занимаюсь. Меня интересует мой результат. Советую подходить к этому так. Сейчас очень много моральных учителей в соцсетях, которые рассказывают, как нужно жить. Если человек вам несимпатичен – всегда можно просто отписаться.

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У Усика и Ломаченко свое видение. Не думаю, что я имею право им что-то рассказывать. Они взрослые ребята, им не 5-10 лет, когда еще идет созревание. Они публикуют, что считают нужным, это их право. Наше право – соглашаться или не соглашаться. Я ни в чем упрекать не собираюсь", – сказал Беленюк.

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Бокс, Религия, Александр Усик, Жан Беленюк.
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