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Чемпионка UFC: Я не буду драться 9 мая

Чемпионка UFC: Я не буду драться 9 мая
13:42 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Чемпионка UFC Нуньес отказалась выступать на турнире 9 мая.

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес сообщила, что не будет принимать участие в турнирах из-за пандемии коронавируса. По словам Нуньес, она не выйдет в октагон 9 мая, когда может состояться очередной турнир организации.

"Я не буду драться 9 мая. Я планирую проводить бои, но пока не знаю, когда именно это произойдёт. Я не думаю, что сейчас стоит проводить поединки. Пандемия коронавируса пойдёт на спад, тогда я смогу вернуться к тренировкам. Возможно, это произойдёт в июне, но я точно не выйду в октагон 9 мая", — цитирует Нуньес MMA Fighting.

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Предполагается, что на турнире 9 мая состоятся два титульных боя. Главным событием может стать поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи.

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MMA, UFC, Новости спорта, Аманда Нуньес.
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