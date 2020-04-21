PM GO 5.0 BRIEFING: In touch with the Future

На этой платформе блестящие визионеры поделятся своим удивительным опытом и реальными кейсами, вдохновят на изменения и дадут силы на новые победы. Совсем скоро мы вместе узнаем, каким будет мир завтра и сможем лучше понимать, как в нем брать свои возможности. Этот полезный контент поможет IT-компаниям и другим бизнесам справляться с кризисами, находить в них новые возможности и ресурсы для трансформаций. Мы расскажем, как не сдаваться и не бояться ошибаться, принимать правильные решения, обучаясь у лучших в своем деле.
На какие вопросы будем искать ответы:
Готовить бизнес к штилю или шторму?
Какие инструменты, навыки и ресурсы станут главными преимуществами завтра?
Как пандемия ускорила диджитализацию бизнеса?
Роль технологий уже завтра.
Кто победит?
Какое мышление движет бизнес вперед?
Наши спикеры: Сергей Портнов, CEO Parimatch; Дмитрий Дубилет, Со-основатель Monobank; Конор МакГрегор, звезда ММА, чемпион UFC; Александр ZeroGravity Кохановский, со-создатель NAVI, DreamTeam; Сергей Гламазда, генеральный менеджер клуба Virtus.pro; Кристиан Дука, Head of Partnerships, FACEIT.com; Степан Шульга, Head of Esports, Parimatch; Даниель Сасскинд, TEDx спикер, писатель и многие другие.
Наш глобальный путь мы начнем вместе с вами 24 апреля, в 15:00 (GMT+2) онлайн.
УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ
Обязательная регистрация: https://pmgo.ticketforevent.com/ru/
Программа: https://events.pm/event/pmgo/
Facebook: https://www.facebook.com/Parimatch.tech/