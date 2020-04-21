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PM GO 5.0 BRIEFING: In touch with the Future

PM GO 5.0 BRIEFING: In touch with the Future
13:30 Сегодня Телеграф

Новости спорта:24 апреля состоится мероприятие о бизнесе, технологиях и трансформации. Конференция без адреса и географии. Мы стираем границы и живем онлайн, приглашая людей, экспертизе которых мы доверяем.

На этой платформе блестящие визионеры поделятся своим удивительным опытом и реальными кейсами, вдохновят на изменения и дадут силы на новые победы. Совсем скоро мы вместе узнаем, каким будет мир завтра и сможем лучше понимать, как в нем брать свои возможности. Этот полезный контент поможет IT-компаниям и другим бизнесам справляться с кризисами, находить в них новые возможности и ресурсы для трансформаций. Мы расскажем, как не сдаваться и не бояться ошибаться, принимать правильные решения, обучаясь у лучших в своем деле.

На какие вопросы будем искать ответы:

Готовить бизнес к штилю или шторму?

Какие инструменты, навыки и ресурсы станут главными преимуществами завтра?

Как пандемия ускорила диджитализацию бизнеса?

Роль технологий уже завтра.

Кто победит?

Какое мышление движет бизнес вперед?

Наши спикеры: Сергей Портнов, CEO Parimatch; Дмитрий Дубилет, Со-основатель Monobank; Конор МакГрегор, звезда ММА, чемпион UFC; Александр ZeroGravity Кохановский, со-создатель NAVI, DreamTeam; Сергей Гламазда, генеральный менеджер клуба Virtus.pro; Кристиан Дука, Head of Partnerships, FACEIT.com; Степан Шульга, Head of Esports, Parimatch; Даниель Сасскинд, TEDx спикер, писатель и многие другие.

Наш глобальный путь мы начнем вместе с вами 24 апреля, в 15:00 (GMT+2) онлайн.

УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ 

Обязательная регистрация: https://pmgo.ticketforevent.com/ru/

Программа: https://events.pm/event/pmgo/

Facebook:  https://www.facebook.com/Parimatch.tech/

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Дмитрий Дубилет, PM GO 5.0 BRIEFING, Сергей Портнов.
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