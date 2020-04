PM GO 5.0 BRIEFING: In touch with the Future

24 апреля состоится мероприятие о бизнесе, технологиях и трансформации. Конференция без адреса и географии. Мы стираем границы и живем онлайн, приглашая людей, экспертизе которых мы доверяем. На этой платформе блестящие визионеры поделятся своим удивительным опытом и реальными кейсами, вдохновят на изменения и дадут силы на новые победы. Совсем скоро мы вместе узнаем, каким будет мир завтра и сможем лучше понимать, как в нем брать свои возможности. Этот полезный контент поможет IT-компаниям и другим бизнесам справляться с кризисами, находить в них новые возможности и ресурсы для трансформаций. Мы расскажем, как не сдаваться и не бояться ошибаться, принимать правильные решения, обучаясь у лучших в своем деле. На какие вопросы будем искать ответы: Готовить бизнес к штилю или шторму? Какие инструменты, навыки и ресурсы станут главными преимуществами завтра? Как пандемия ускорила диджитализацию бизнеса? Роль технологий уже завтра. Кто победит? Какое мышление движет бизнес вперед? Наши спикеры: Сергей Портнов, CEO Parimatch; Дмитрий Дубилет, Со-основатель Monobank; Конор МакГрегор, звезда ММА, чемпион UFC; Александр ZeroGravity Кохановский, со-создатель NAVI, DreamTeam; Сергей Гламазда, генеральный менеджер клуба Virtus.pro; Кристиан Дука, Head of Partnerships, FACEIT.com; Степан Шульга, Head of Esports, Parimatch; Даниель Сасскинд, TEDx спикер, писатель и многие другие. Наш глобальный путь мы начнем вместе с вами 24 апреля, в 15:00 (GMT+2) онлайн. УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ Обязательная регистрация: https://pmgo.ticketforevent.com/ru/ Программа: https://events.pm/event/pmgo/ Facebook: https://www.facebook.com/Parimatch.tech/