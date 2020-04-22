Пандемия повлияла на работу WADA: ряд лабораторий приостановил деятельность

Новости спорта:Ряд лабораторий WADA временно приостановили деятельность.

Тринадцать антидопинговых лабораторий Всемирного антидопингового агентства (WADA) временно прекратили деятельность из-за пандемии коронавируса, сообщает УНН со ссылкой на сайт WADA.

Последней объявила о временном прекращении деятельности лаборатория в Гаване.

Ранее приостановили или ограничили деятельность лаборатории в Анкаре, Лос-Анджелесе, Монреале, Рио-де-Жанейро, Дохе, Барселоне, Бухаресте, Лондоне, Мадриде, Париже, Риме и ЮАР.

Стоит отметить, что в официальном списке WADA находятся 30 лабораторий, из которых четыре ранее приостановили деятельность или временно были лишены аккредитации по причинам, не связанным с распространением коронавируса в мире (в Хельсинки, Афинах, Нью-Дели и Бангкоке).