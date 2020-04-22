Пидручный: Я записываю сезон себе и команде в "плюс"

Новости спорта:Лидер сборной Украины подвел итоги сезона.

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный подвел итоги своих выступлений в сезоне 2019/2020:

"В целом, сезон не был провальным, хотя и не назовешь его супер удачным. Но я записываю его себе и команде в "плюс".

Я впервые начал стабильно выступать, большинство гонок завершал в топ-20. Удалось улучшить место в общем зачете - с 18-го на 17-е. Хотя в этом году не было таких ярких достижений, как золото Чемпионата мира, но была стабильность.

Уменьшилось отставание от лидера, но закономерно немного ухудшилась стрельба по сравнению с предыдущим сезоном. Хочу поблагодарить всю команду и федерацию за продуктивную работу и болельщикам за поддержку".