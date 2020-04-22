Скачать
Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Будет очень сложно организовать бой Ломаченко и Лопеса без зрителей
Будет очень сложно организовать бой Ломаченко и Лопеса без зрителей
Турнир UFC 249 состоится в США
Турнир UFC 249 состоится в США
Футбол со зрителями возвращается в Швеции
Футбол со зрителями возвращается в Швеции
Знаменитый марафон прошел с одним бегуном
Знаменитый марафон прошел с одним бегуном

Пидручный: Я записываю сезон себе и команде в "плюс"

Пидручный: Я записываю сезон себе и команде в "плюс"
09:27 Сегодня Телеграф Трибуна

Новости спорта:Лидер сборной Украины подвел итоги сезона.

Капитан мужской сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный подвел итоги своих выступлений в сезоне 2019/2020:

"В целом, сезон не был провальным, хотя и не назовешь его супер удачным. Но я записываю его себе и команде в "плюс".

Я впервые начал стабильно выступать, большинство гонок завершал в топ-20. Удалось улучшить место в общем зачете - с 18-го на 17-е. Хотя в этом году не было таких ярких достижений, как золото Чемпионата мира, но была стабильность.

УЕФА предлагает европейским лигам завершить сезон

Уменьшилось отставание от лидера, но закономерно немного ухудшилась стрельба по сравнению с предыдущим сезоном. Хочу поблагодарить всю команду и федерацию за продуктивную работу и болельщикам за поддержку".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Новости спорта, Новости биатлона, Дмитрий Пидручный.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пятов: Я всегда буду поддерживать Ракицкого
02 УЕФА предлагает европейским лигам завершить сезон
03 Серия А решила судьбу нынешнего сезона
04 Известная биатлонистка решила оставить большой спорт
05 Экс-игрок сборной Украины о Зеленском: Честно, пока только хуже
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь