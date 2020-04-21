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УЕФА предлагает европейским лигам завершить сезон

УЕФА предлагает европейским лигам завершить сезон
19:41 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Руководство УЕФА презентовало варианты продолжения нынешнего футбольного сезона.

Во вторник, 21 апреля, состоялась видеоконференция, во время которой руководство УЕФА представило 55-ти ассоциациям информацию о вариантах продолжения сезона.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Возможные вариации календаря касались как матчей сборных, так и клубных соревнований.

Серия А решила судьбу нынешнего сезона

УЕФА выступил с рекомендацией доиграть национальные чемпионаты и кубки. При этом, руководство союза отметило, что если какую-то лигу отменят, то организация разработает план, в соответствии с которым ее клубы смогут участвовать в европейских соревнованиях.

Окончательное решение относительно варианта возобновления чемпионатов будет принято на заседании исполнительного комитета союза в четверг, 23 апреля.

Ранее сообщалось, что УЕФА может завершить еврокубковые сезоны после окончания национальных чемпионатов.

Еще один клуб АПЛ пошел на отсрочку зарплат

Почти все европейские чемпионаты оказались на паузе из-за пандемии коронавируса. В мире зафиксировано более 2,5 миллиона случаев заражения COVID-19. При этом в первой десятке с наибольшим количеством случаев заражений находятся семь европейских стран.

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