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Знаменитый марафон прошел с одним бегуном

Знаменитый марафон прошел с одним бегуном
07:11 Сегодня Телеграф terrikon.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Только один бегун участвовал в Бостонском марафоне. Событие, которое должно было состояться 21 апреля, было отложено на 14 сентября из-за пандемии коронавируса.

Единственным марафонцем стал Патрик МакАди, который продает медицинское оборудование. Это также первый раз в 124-летней истории марафонского забега, когда он пройдет не весной с большим количеством участников.

"Это был определенно сюрреалистический опыт, потому что я ожидал, что на трассе будет больше бегунов, но я оказался единственным. Поэтому я просто побежал за эту идею", - признался МакАди после финиша.

Ожидалось, что на старт Бостонского марафона вышло бы около 30 тысяч бегунов.

Еще в марте мэр Бостона Марти Уолш предупредил бегунов, чтобы они не выходили на дистанцию между Хопкинтоном в Бойлстон-стрит.

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"Я хочу отговорить кого-либо от попытки пробежать 20 апреля. Дороги не будут перекрыты от движения, и у них не будет под рукой первоочередных служб", - заявил Уолш, когда объявил об отсрочке марафона.

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Бостон, Марафон, Новости спорта, Бостонский марафон.
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