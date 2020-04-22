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Турнир UFC 249 состоится в США

Турнир UFC 249 состоится в США
08:33 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Турнир UFC 249 состоится 9 мая и пройдёт в штате Флорида.

Руководство UFC договорилось о проведении турнира UFC 249 на территории штата Флорида, сообщает MMA Fighting со ссылкой на источники. Шоу пройдёт 9 мая.

Конкретное место организации шоу пока не указывается. Но уже сейчас известно, что перед отправкой на турнир все бойцы прибудут в самый густонаселённый город штата Флорида Джексонвилль.

Напомним, что ранее разрешение на проведение турниров в штате Флорида получил рестлинг-промоушен WWE, судя по всему, теперь разрешение есть и у UFC. Между тем во Флориде зарегистрировано более 27 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 800 из них стали смертельными.

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Главным событием шоу UFC 249 должна стать схватка за титул временного чемпиона лиги в лёгком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи.

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Бокс, MMA, UFC, Бокс новости, UFC 249.
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