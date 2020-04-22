В Беларуси в хоккейном клубе зафиксировали вспышку COVID-19

Новости спорта:В гродненском хоккейном клубе 23 подтвержденных случаев заражения.

В белорусском хоккейном клубе Неман произошла вспышка коронавируса, сообщает телеграм-канал NEXTA Live со ссылкой на источники в гродненском клубе.

Первыми хоккеистами, сдавшими положительные тесты на COVID-19, стали финны Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен, которые вернулись на родину. У них взяли анализы в аэропорту Хельсинки еще 13 апреля. Интересно, что со всеми ими были разорваны контракты еще до их возвращения в Финляндию.

Позже стало известно, что заболели нападающий Немана Никита Бастрыкин и голкипер клуба Виктор Мойсеенко.

Но больше всего зараженных оказалось среди хоккеистов фарм-клуба "Неман-2" и юниорского состава — 17 человек подросткового возраста.

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