Британский клуб обанкротился из-за коронавируса

Новости спорта:Ранее о процедуре банкротства объявила словацкая Жилина.

Валлийский клуб Рил объявил о банкротстве из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Приостановка матчей в чемпионате Уэльса означала прекращение доходов команды.

Рил — первый британский клуб, который объявил о банкротстве из-за коронавируса. Ранее о процедуре ликвидации сообщила словацкая Жилина.

Рил дважды становился чемпионом Уэльса, в 2004 и 2009 годах. Клуб потерял лицензию на выступления в Премьер-лиге Уэльса в 2010 и понизился в дивизионе из-за проблем с собственной инфраструктурой. Команда пыталась выкупить землю, на которой находилась клубная база, однако собственник не согласился продавать.

Рил занимает девятое место в Лиге — Север чемпионата Уэльса. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.