Скачать
Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Усик рассказал о коронавирусе с позиции верующего
Усик рассказал о коронавирусе с позиции верующего
Украинский баскетболист сравнил людей, которые не носят маски, с обезьянами
Украинский баскетболист сравнил людей, которые не носят маски, с обезьянами
Экс-тренер Карпат возглавил Динамо Загреб
Экс-тренер Карпат возглавил Динамо Загреб
Знаменитый марафон прошел с одним бегуном
Знаменитый марафон прошел с одним бегуном

Британский клуб обанкротился из-за коронавируса

Британский клуб обанкротился из-за коронавируса
15:33 Сегодня Телеграф sportarena Фото: Твиттер

Новости спорта:Ранее о процедуре банкротства объявила словацкая Жилина.

Валлийский клуб Рил объявил о банкротстве из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса. Приостановка матчей в чемпионате Уэльса означала прекращение доходов команды.

Рил — первый британский клуб, который объявил о банкротстве из-за коронавируса. Ранее о процедуре ликвидации сообщила словацкая Жилина.

Рил дважды становился чемпионом Уэльса, в 2004 и 2009 годах. Клуб потерял лицензию на выступления в Премьер-лиге Уэльса в 2010 и понизился в дивизионе из-за проблем с собственной инфраструктурой. Команда пыталась выкупить землю, на которой находилась клубная база, однако собственник не согласился продавать.

Футбол со зрителями возвращается в Швеции

Рил занимает девятое место в Лиге — Север чемпионата Уэльса. Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Футбол, Новости футбола, Коронавирус, ФК Рил.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Балотелли запретили общаться с порнозвездой
02 Пятов: Я всегда буду поддерживать Ракицкого
03 УЕФА предлагает европейским лигам завершить сезон
04 Экс-игрок сборной Украины о Зеленском: Честно, пока только хуже
05 Голкипер Кариус со скандалом покинул Бешикташ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь