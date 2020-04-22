Футбол со зрителями возвращается в Швеции

Чемпионат Швеции официально стартует 14 июня со зрителями на трибунах стадионов. Об этом сегодня сообщил официальный сайт шведской лиги. Эта новость появилась после видеоконференции с участием представителей всех клубов этой скандинавской страны.
В данный момент разрабатывается новый календарь лиги, и единственной проблемой является ожидание решения УЕФА, касающегося дат европейских клубных турниров.
Чемпионат Швеции должен был начаться в марте, но был отложен из-за пандемии коронавируса. В то же время шведские клубы провели несколько товарищеских матчей во время пандемии.
Таким образом, Швеция становится еще одной страной, которая официально дает зеленый свет футболу.
При этом, сегодня в Швеции объявили о наибольшем количестве жертв коронавируса за день. Число погибших за последний день в стране составило 185, а общее число увеличилось до 1765. Число зараженных коронавирусом в скандинавской стране составляет 15 300, что делает Швецию наиболее пострадавшей страной в Северной Европе. Однако ограничительные меры остаются легкими, и правительство полагается на гражданскую ответственность за их соблюдение.