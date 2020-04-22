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Футбол со зрителями возвращается в Швеции

Футбол со зрителями возвращается в Швеции
08:12 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Швеция становится еще одной страной, которая официально дает зеленый свет футболу.

Чемпионат Швеции официально стартует 14 июня со зрителями на трибунах стадионов. Об этом сегодня сообщил официальный сайт шведской лиги. Эта новость появилась после видеоконференции с участием представителей всех клубов этой скандинавской страны.

В данный момент разрабатывается новый календарь лиги, и единственной проблемой является ожидание решения УЕФА, касающегося дат европейских клубных турниров.

Чемпионат Швеции должен был начаться в марте, но был отложен из-за пандемии коронавируса. В то же время шведские клубы провели несколько товарищеских матчей во время пандемии.

УЕФА предлагает европейским лигам завершить сезон

Таким образом, Швеция становится еще одной страной, которая официально дает зеленый свет футболу.

При этом, сегодня в Швеции объявили о наибольшем количестве жертв коронавируса за день. Число погибших за последний день в стране составило 185, а общее число увеличилось до 1765. Число зараженных коронавирусом в скандинавской стране составляет 15 300, что делает Швецию наиболее пострадавшей страной в Северной Европе. Однако ограничительные меры остаются легкими, и правительство полагается на гражданскую ответственность за их соблюдение.

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Швеция, Новости спорта, Новости футбола, Чемпионат Швеции.
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