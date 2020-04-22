Скачать
Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
УЕФА из-за коронавируса может отменить систему VAR
УЕФА из-за коронавируса может отменить систему VAR
Украинский баскетболист сравнил людей, которые не носят маски, с обезьянами
Украинский баскетболист сравнил людей, которые не носят маски, с обезьянами
Экс-тренер Карпат возглавил Динамо Загреб
Экс-тренер Карпат возглавил Динамо Загреб
Усик: Девушки не должны заниматься боксом
Усик: Девушки не должны заниматься боксом

Комиссия НОК Украины утвердила систему рейтинга поддержки олимпийских федераций

Комиссия НОК Украины утвердила систему рейтинга поддержки олимпийских федераций
18:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: НОК Украины

Новости спорта:Комиссия национального олимпийского комитета Украины на своем заседании 22 апреля утвердила систему рейтинга поддержки олимпийских федераций.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

"Сегодня в режиме онлайн под председательством вице-президента НОК Украины Игоря Гоцула состоялось заседание Комиссии Национального олимпийского комитета Украины "Олимпийские федерации", участие в котором приняли президент НОК Сергей Бубка и Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Члены Комиссии утвердили систему зачетных очков по результатам выступлений спортсменов в международных соревнованиях 2019 года (летние виды спорта) в соревнованиях сезона 2019-2020 годов (зимние виды спорта). Эти наработки будут рассмотрены на заседании Исполкома НОК", - говорится в сообщении.

Обращаясь к членам Комиссии, Сергей Бубка подчеркнул, что даже в непростых условиях Олимпийский комитет Украины продолжает свою активную деятельность. "Национальный олимпийский комитет будет продолжать традиционную поддержку национальных Федераций - через них и в дальнейшем помогать спортсменам и тренерам Украины", - сказал он.

Усик назвал свою главную цель в супертяжелом весе

Присутствующие обменялись мнениями относительно подготовки и тренировок спортсменов в нынешних условиях.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт отметил, что надеется на максимально быстрое открытие спортивных залов, стадионов, арен для тренировок ведущих спортсменов.

"Сегодня мы видим очень сложную ситуацию в мире. Как спортсмен и тренер, прекрасно понимаю мысли наших атлетов, специалистов, которые стремятся как можно скорее вернуться к полноценным тренировкам. Отмечу, мы находимся в постоянном тесном контакте с правительством, с Министерством здравоохранения Украины, проводим консультации для решения вопросов максимально быстрого открытия спортивных залов, стадионов, арен для тренировок ведущих спортсменов. Верим, что в ближайшее время это станет возможным. Прошу спортивную общественность Украины с пониманием относиться к сегодняшней ситуации, ведь здоровье нации – это самое главное", - сказал Гутцайт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Сергей Бубка, НОК Украины, Коронавирус, Игорь Гоцул, Вадим Гутцайт.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Балотелли запретили общаться с порнозвездой
02 Пятов: Я всегда буду поддерживать Ракицкого
03 УЕФА предлагает европейским лигам завершить сезон
04 Экс-игрок сборной Украины о Зеленском: Честно, пока только хуже
05 Голкипер Кариус со скандалом покинул Бешикташ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь