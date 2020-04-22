Комиссия НОК Украины утвердила систему рейтинга поддержки олимпийских федераций

Новости спорта:Комиссия национального олимпийского комитета Украины на своем заседании 22 апреля утвердила систему рейтинга поддержки олимпийских федераций.

Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.

"Сегодня в режиме онлайн под председательством вице-президента НОК Украины Игоря Гоцула состоялось заседание Комиссии Национального олимпийского комитета Украины "Олимпийские федерации", участие в котором приняли президент НОК Сергей Бубка и Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Члены Комиссии утвердили систему зачетных очков по результатам выступлений спортсменов в международных соревнованиях 2019 года (летние виды спорта) в соревнованиях сезона 2019-2020 годов (зимние виды спорта). Эти наработки будут рассмотрены на заседании Исполкома НОК", - говорится в сообщении.

Обращаясь к членам Комиссии, Сергей Бубка подчеркнул, что даже в непростых условиях Олимпийский комитет Украины продолжает свою активную деятельность. "Национальный олимпийский комитет будет продолжать традиционную поддержку национальных Федераций - через них и в дальнейшем помогать спортсменам и тренерам Украины", - сказал он.

Присутствующие обменялись мнениями относительно подготовки и тренировок спортсменов в нынешних условиях.

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт отметил, что надеется на максимально быстрое открытие спортивных залов, стадионов, арен для тренировок ведущих спортсменов.

"Сегодня мы видим очень сложную ситуацию в мире. Как спортсмен и тренер, прекрасно понимаю мысли наших атлетов, специалистов, которые стремятся как можно скорее вернуться к полноценным тренировкам. Отмечу, мы находимся в постоянном тесном контакте с правительством, с Министерством здравоохранения Украины, проводим консультации для решения вопросов максимально быстрого открытия спортивных залов, стадионов, арен для тренировок ведущих спортсменов. Верим, что в ближайшее время это станет возможным. Прошу спортивную общественность Украины с пониманием относиться к сегодняшней ситуации, ведь здоровье нации – это самое главное", - сказал Гутцайт.