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Тони Фергюсон хочет "показать миру что-то особенное"

Тони Фергюсон хочет "показать миру что-то особенное"
22:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Инстаграм

Новости спорта:Боец ММА Тони Фергюсон рассказал, что вышел на новый уровень.

Американский боец UFС Тони Фергюсон прокомментировал перенос турнира UFC 249.

"Нужно понимать, что всё меняется — соперники, даты, места. Ничего из этого не находится под моим контролем. Я могу только контролировать то, что я делаю и как я работаю со своим временем. Я самоизолировался и использовал это время для работы над собой. Я люблю смешанные единоборства, но из-за СМИ игра сильно поменялась. Я достаточно усердно работал над собой. У меня крепкие голени и чрезвычайно острые локти. Я вывожу себя на новый уровень, а затем на следующий и поднимаюсь выше и выше.

После весогонки я работаю с чистой головой в своём тренировочном лагере.Неважно, что сейчас творится в мире, мне нужно сосредоточиться на чём-то одном. Я готов оставить это позади и показать миру что-то особенное", — приводит слова Тони Фергюсона Yahoo Sports.

Ранее сообщалось, что турнир UFC 249 состоится 9 мая и пройдёт в штате Флорида.

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Все по теме:

MMA, Тони Фергюсон, Смешанные единобортсва, UFC 249.
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