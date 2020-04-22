НХЛ планирует возобновить сезон в середине лета

Новости спорта:Матчи будут проводить на 4-5 нейтральных аренах.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) рассматривает вариант с возобновлением сезона в июле. Президент Флориды Пэнтерс Мэтт Колдуэлл отметил, что этот план пока не доработан.

Также Колдэулл заявил, что лига планирует проводить матчи на 4-5 нейтральных аренах с ограниченным количеством зрителей или при пустых трибунах.

Ранее сообщалось, что лига продлила карантин игроков до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. Руководство НХЛ готово в случае необходимости проводить матчи в августе.

Отметим, что большинство команд лиги поддерживает сокращение серий в плей-офф, однако не в финале Кубка Стэнли.

Национальная хоккейная лига бессрочно приостановила матчи в марте. Президент США Дональд Трамп заявил, что возобновление сезона в главных лигах страны станет возможным без зрителей, и лишь после окончании пандемии болельщикам разрешат вернуться на трибуны.