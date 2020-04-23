Сезон фигурного катания стартует в Китае

Новости спорта:Официальное начало сезона в фигурном катании запланировано на 9 сентября в Пекине.

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал предварительное расписание турниров по фигурному катанию серии "челленджер" сезона-2020/21.

Первый из них должен пройти с 9 по 13 сентября в Пекине (Китай), сообщает официальный сайт ISU.

Остальное расписание "челленджеров" выглядит следующим образом:

17-19 сентября - Оаквилль (Канада);

16-19 сентября - Братислава (Словакия);

23-26 сентября - Оберстдорф (Германия);

8-11 октября - Эспоо (Финляндия);

15-17 октября - Будапешт (Венгрия);

29 октября - 1 ноября - (Алматы, Казахстан);

12-15 ноября - (Варшава, Польша);

23-30 ноября - Инсбрук (Австрия);

2-5 декабря - Загреб (Хорватия).

При этом отмечается, что расписание может изменяться в зависимости от развития ситуации с коронавирусом. Ранее из-за пандемии COVID-19 ISU отменил чемпионат мира, который должен был пройти в канадском Монреале с 18 по 22 марта.