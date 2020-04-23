Украинка Магучих из-за пандемии осталась в Португалии

Новости спорта:Ярослава не успела вернуться в Украину.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих рассказала о том, как осталась в Португалии из-за пандемии коронавирусной болезни.

"Когда ситуация с пандемией начала набирать оборотов, часть сборной захотела вернуться домой, что, собственно, и сделала. У нас тоже были билеты в Украину, но наш вылет из Мюнхена в Киев отменили. Мы об этом узнали уже в аэропорту Фару. Хорошо, что хотя бы там, а не в Мюнхене", — сказала Магучих.

"Со временем и здесь ввели карантин, все понемногу начало закрываться, даже продуктовые работают не как всегда, а в выбранное время. Стадион закрыли в первые дни наших сборов. Мы сначала тренировались на пляже, а сейчас – в лесу, чтобы избегать контактов с людьми".